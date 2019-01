Due navi in fiamme vicino alla Crimea

(ANSA) - MOSCA, 21 GEN - Due navi sono in fiamme nello stretto di Kerch, vicino alla Crimea: lo riferisce il ministero dei Trasporti russo, secondo cui i membri degli equipaggi si sono buttati a mare per sfuggire alle fiamme. Secondo i media russi, una delle due navi trasportava gas liquefatto, e la cisterna sarebbe esplosa a seguito di una collisione. Sono almeno nove le persone morte nell'incendio, secondo un portavoce dell'Agenzia federale russa per i Trasporti marittimi e fluviali. Quattordici persone sono state invece tratte in salvo.