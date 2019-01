Migranti: in Germania record espulsioni, 1 su 3 verso Italia

(ANSA) - BERLINO, 21 GEN - In Germania il 2018 è stato l'anno record di espulsioni di migranti verso altri Paesi Ue e in particolare è stato il primo anno dal 2015 in cui sono stati rimandati indietro più migranti di quanti ne siano stati accolti. È quanto emerso dai dati forniti nella conferenza stampa di governo oggi a Berlino. Secondo quanto riferisce la Suddeutsche Zeitung la principale destinazione delle espulsioni dalla Germania verso l'Ue è stata l'Italia: uno su tre è stato rimandato nella penisola. Nel 2017 la quota dei migranti respinti dalla Germania era del 15,1% mentre l'anno scorso è salita al 24,5%. Nel 2018 sono stati 9.209 i casi di "trasferimenti secondo Dublino", cioè di migranti registrati rimandati indietro dalla Germania nei Paesi di primo sbarco, secondo un portavoce del ministero degli Interni. Da parte sua la repubblica tedesca ha accolto 7.580 persone da altri Stati europei.