(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Sono fiero di quello che avete fatto. Dobbiamo essere pronti perché stiamo toccando interessi anche geopolitici. Guardate meno possibile i sondaggi, portiamo risultati a casa. Il M5S è una battaglia etica, è fierezza nelle istituzioni". E' questo il messaggio che, a quanto si apprende, Alessandro Di Battista recapita ai deputati e senatori M5S aprendo l'assemblea congiunta. Qui non si decide niente se non decide il M5S, sottolinea Di Battista invitando i pentastellati a non aver "nessun timore reverenziale".