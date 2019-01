Carnevale Viareggio: in 1/a fila carro dedicato a Jovanotti

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 21 GEN - Un carro dedicato a Jovanotti aprirà i corsi del Carnevale di Viareggio. La Fondazione Carnevale e il Comune hanno deciso di rendere così omaggio all'artista che ha scelto Viareggio (Lucca) e la sua 'spiaggia del Muraglione' per una delle date (il 30 luglio, andato sold out in poche ore) e per il gran finale del 'Jova beach party' (il 31 agosto). Un carro fuori concorso dedicato a Jovanotti sfilerà come primo di fila nella parata del Carnevale e porterà in scena la sua musica. Sul carro una pedana e una consolle con un dj diverso a ogni corso. Per la presidente Marialina Marcucci, "Jovanotti ha sempre mostrato grande attenzione per il Carnevale. Appena annunciata l'iniziativa del Jova beach party lo slancio della nostra comunità è stato immediato e affidare l'apertura del corso alla sua musica ci pare del tutto naturale". "E' giusto rendere un omaggio sentito a Jovanotti - dice il sindaco Giorgio Del Ghingaro -. L'entusiasmo e l'attesa per il doppio appuntamento a Viareggio sono tangibili".