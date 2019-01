Giappone-Russia: Abe a Mosca per progressi su isole

(ANSA) - TOKYO, 22 GEN - Le trattative per la possibile firma di un trattato di pace tra Russia e Giappone, legato a un accordo sulle isole Curili, contese dai due Paesi, saranno i principali temi dell'incontro tra il premier nipponico Shinzo Abe e il presidente russo Vladimir Putin. Abe è giunto nella tarda serata di lunedì a Mosca e incontrerà il leader russo questa sera al Cremlino. I due avevano acconsentito lo scorso novembre ad accelerare le negoziazioni per siglare l'intesa basata sulla dichiarazione congiunta del 1956, che specifica la restituzione a Tokyo di due delle quattro isole che Mosca controlla dopo la conclusione di un accordo di pace bilaterale. La disputa converge su un gruppo di isole a nord dell'isola di Hokkaido, occupate dall'esercito russo a pochi giorni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Le isole sono chiamate Curili dalla Russia, mentre per il Giappone sono Territori del Nord.(ANSA).