(ANSA) - PECHINO, 22 GEN - Gli Stati Uniti hanno informato il governo canadese di voler procedere con la richiesta formale di estradizione di Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei in a arresto a Vancouver dal primo dicembre su impulso americano con l'accusa di violazione delle sanzioni contro l'Iran. Lo riporta il quotidiano Globe and Mail, secondo cui l'ambasciatore canadese negli Usa, David MacNaughton, ha detto in un'intervista di non sapere quando avverrà con precisione ricordando che il 30 gennaio scade il termine per la presentazione. (ANSA).