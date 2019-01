(ANSA) - PECHINO, 22 GEN - La Cina chiede "alla parte canadese di rilasciare Meng Wanzhou per proteggere efficacemente i suoi diritti e interessi legittimi". Commentando la volontà degli Usa di procedere alla richiesta di estradizione di Lady Huawei, come rilanciato dal quotidiano Globe and Mail, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha "esortato con forza gli Usa a correggere immediatamente gli errori, a ritirare il mandato d'arresto e a non presentare una richiesta formale di estradizione".