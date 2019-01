(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'Aula del Senato ha respinto la proposta avanzata dalle opposizioni di una informativa per il prossimo venerdì del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi sui rapporti con la Francia. La maggioranza, ha detto però a nome di Lega e 5 Stelle il capogruppo M5S Stefano Patuanelli "è a disposizione" per calendarizzare l'informativa "la settimana prossima". La prima settimana utile, ha ricordato però la presidente Elisabetta Casellati, sarà quella dal 5 febbraio perché la prossima è dedicata ai lavori delle commissioni e non è prevista attività di Aula.