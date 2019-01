Brexit: Ue, Londra chiarisca intenzioni al più presto

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GEN - "Continuiamo a seguire molto da vicino il dibattito parlamentare nel Regno Unito. Sollecitiamo Londra a chiarire le proprie intenzioni. Non abbiamo niente altro da dire da Bruxelles, perché non c'è niente di nuovo dal Regno Unito". Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas dopo l'intervento di Theresa May a Westminster.