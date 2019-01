(ANSA) - BRUXELLES, 22 JAN - "In caso di una Brexit senza accordo, in Irlanda ci sarebbero barriere fisiche". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, spiegando che l'Ue ha intensificato i preparativi per un divorzio senza intesa, e che il segretario generale è impegnato nel tour delle capitali con questo obiettivo.