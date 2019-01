(ANSA-AP) - LONDRA, 22 GEN - "Non ci aspettiamo di trovare sopravvissuti". Lo ha dichiarato il responsabile di Channel Islands Airsearch, John Fitzgerald, impegnato nella ricerca del Piper con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala, attaccante del Cardiff City, decollato dall'aeroporto francese di Nantes-Atlantique, in direzione di Cardiff e scomparso dai radar intorno alle 21.30 di ieri sera mentre sorvolava la Manica. "Non sappiamo come sia scomparso, è completamente svanito, non c'è stata alcuna conversazione radio", ha detto Fitzgerald.