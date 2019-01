Carceri: dalla Lega plauso alla polizia penitenziaria

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 22 GEN - "Un plauso alla professionalità degli agenti di polizia penitenziaria che con un grande lavoro di controllo e di azione nell'immediato hanno sventato un potenziale attacco alla sicurezza del vescovo di Spoleto, Renato Boccardo" è stato rivolto dai parlamentari umbri della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Luca Briziarelli, Simone Pillon, Donatella Tesei. A loro avviso "questo episodio a riprova del fatto che la sicurezza dei nostri territori passa anche per la sicurezza delle carceri". "Dobbiamo tenere alto il livello di guardia - hanno sostenuto i parlamentari della Lega - non solo sui cosiddetti radicalizzati, ma anche su coloro i quali vengono avvicinati dentro e fuori dalle carceri dai radicalizzati, perché questo odio che viene seminato potrebbe trasformarsi in volontà di offendere la nostra civiltà". "Grazie alla polizia penitenziaria - hanno aggiunto - abbiamo garantita ogni giorno la sicurezza nelle nostre carceri e come Governo ci stiamo impegnando per sgravare quanto più possibile il duro lavoro che gli agenti sono chiamati a fare ogni giorno. In commissione giustizia, anche tramite il deputato Marchetti, chiederemo di fornire i taser agli agenti di polizia penitenziaria per dotarli di uno strumento in più di controllo e stiamo lavorando affinché si possa tornare indietro su alcune scelte scellerate fatte dal precedente Governo in merito al riordino del personale. Si tratta di provvedimenti importanti che richiedono tempo - concludono i parlamentari umbri della Lega - ma su cui lavoriamo costantemente in quanto crediamo nel contributo determinante degli agenti degli istituti penitenziari in termini di controllo e sicurezza del territorio". (ANSA).