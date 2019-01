(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - Videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole d'infanzia nonché presso le Strutture socio assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio: è quanto prevede un Progetto di legge statale varato dal Consiglio regionale del Veneto e approvato con 38 voti favorevoli e 2 astenuti. L'iniziativa ha l'obiettivo di prevenire e contrastare le pratiche di abuso fisico e psichico nei confronti di soggetti deboli. Alla luce degli innumerevoli episodi di maltrattamento a danno di minori, anziani e disabili compiuti all'interno di strutture, pubbliche e private, quali asili nido, scuole per l'infanzia o strutture socio assistenziali, il provvedimento vuole far sì che queste strutture siano dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso che garantiscano la sicurezza e al contempo la tutela della riservatezza.