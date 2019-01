(ANSA) - PECHINO, 22 GEN - Le autorità cinesi confermano la gravidanza di una seconda donna nell'ambito degli esperimenti di bimbi geneticamente modificati di He Jiankui, ricercatore nella bufera dopo l'annuncio sulla nascita a novembre delle gemelline Lulu e Nana col Dna corretto per evitare di contrarre l'Aids. He, che a un forum di fine novembre sul genoma umano a Hong Kong aveva anticipato "un'altra potenziale gravidanza", è stato licenziato dalla Southern University of Science and Technology of China di Shenzhen (SUSTech) con "effetto immediato".