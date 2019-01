Terremoto: Ceriscioli, bene contributi dal basso

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 22 GEN - "Anche questo secondo appuntamento con il sottosegretario Crimi, dopo quello di ieri ad Arquata, si è mostrato particolarmente utile per il meccanismo di partecipazione e di rapporto fra territorio e Governo, soprattutto con l'obiettivo di rispondere concretamente alle tante domande che i cittadini continuano a porci. Raccogliere il contributo dal basso significa dare più qualità agli atti e alle azioni necessarie. Un'occasione di scambio proficuo che, a mio parere, è la strada giusta per migliorare tutti gli strumenti di intervento a disposizione. Abbiamo inviato al Governo i punti su cui intervenire e gran parte riguardano le modifiche normative per la semplificazione della ricostruzione pubblica, per accelerare quella privata e per risolvere il problema del personale impiegato alla ricostruzione, il tutto con il fine preciso di dare un futuro economico a questi territori". Cosi il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, a margine dell'incontro tra il sottosegretario con delega alla ricostruzione Vito Crimi e i sindaci del Maceratese, organizzato al teatro politeama di Tolentino per discutere di ricostruzione post terremoto. Tra i presenti, oltre ai sindaci, il prefetto di Macerata Iolanda Rolli ed il segretario generale della Cei mons. Stefano Russo. (ANSA).