Maltempo: in bilico su burrone,salvi 5 turisti in Garfagnana

(ANSA) - CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (LUCCA), 22 GEN - Cinque turisti brasiliani, 3 adulti e due minori, a bordo di un'auto finita fuori strada a causa della neve e rimasta in bilico sul guard-rail con sotto un burrone, sono stati salvati dal provvidenziale aiuto di un addetto alla pulizia della strada che a bordo di un trattore spalaneve ha visto la scena. L'uomo è riuscito a legare la vettura al suo trattore con un cavo d'acciaio in attesa dei soccorsi. E' successo nel pomeriggio sulla provinciale di San Pellegrino in Alpe, nel comune di Castelnuovo in Garfagnana (Lucca). I turisti sono stati tratti in salvo e fatti scendere dall'auto, impauriti ma senza conseguenze fisiche, dai vigili del fuoco che arrivati sul posto e sono riusciti anche recupera l'auto. Le operazioni di soccorso sono difficili per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona dell'Alta Garfagnana. Sul posto anche i carabinieri, un'ambulanza del 118 il cui intervento non è comunque stato necessario, e personale della Provincia.(ANSA).