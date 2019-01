"Caso Cara", Pizzarotti: "Pagina nera del governo"

A marzo 2016 papa Francesco lo scelse per la celebrazione della lavanda dei piedi del giovedì santo, inchinandosi per il rito davanti a 12 profughi, ora il Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto sta per chiudere i battenti, infuocando la polemica politica e non solo. La struttura sarà completamente svuotata e chiusa entro fine mese mentre i circa 500 migranti attualmente presenti saranno trasferiti altrove. Ad annunciare la chiusura era stato proprio il Comune della cittadina a nord di Roma sottolineando: «a poco più di un mese dalla conversione in legge del cosiddetto Decreto Sicurezza, il Cara sembrerebbe in chiusura».

La chiusura del Cara di Castelnuovo Di Porto (leggi) (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) «è una pagina nera del governo italiano. Italia, reagisci, perchè oggi hai un grosso problema: l'indifferenza». E’ quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, Federico Pizzarotti secondo cui «nessuno si sta occupando dei rimpatri, ma soprattutto si rafforza il concetto di forti con i deboli, deboli con i forti».

A giudizio del primo cittadino parmigiano, «i dati ci dicono che presto aumenteranno gli irregolari nelle nostre città. Persone che fino a ieri erano organizzate e si stavano integrando nelle città col sistema Sprar si ritroveranno, le ritroveremo, per strada, non si sa dove e non si sa quando. Come bambini o donne che - conclude Pizzarotti - fino ad oggi potevano affrontare percorsi di integrazione linguistica».