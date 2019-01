Berlino, invio nave sospeso, chiarire mandato Sophia

(ANSA) - BERLINO, 22 GEN - "L'invio della nave Berlin per la missione Sophia è solo temporaneamente sospeso. Il mandato della missione sarà prolungato dalla Ue a marzo e noi riteniamo che debba essere chiarito meglio quali sono i compiti della missione". Lo ha detto un portavoce del ministero della Difesa tedesco all'ANSA, rispondendo a una domanda sulla sospensione della partecipazione della Germania a Sophia. "Nel quartier generale di Sophia restano comunque i nostri uomini", ha aggiunto. "La missione Sophia aveva come mandato di far sbarcare tutti gli immigrati solo in Italia e così ha fatto, con 50.000 arrivi nel nostro Paese. Se qualcuno si fa da parte, per noi non è certo un problema", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito della notizia.