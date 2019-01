Chiesa: ha 99 anni parroco più anziano,vorrei conoscere Papa

(ANSA) - CUNEO, 23 GEN - Monsola, 180 abitanti, frazione di Villafalletto. Qui, nel cuore della campagna Cuneese, tra nebbia e agricoltori, a reggere la locale parrocchia c'è uno speciale priore. Don Francesco Daniele, parroco dal 1971, il prossimo 30 gennaio compie 99 anni ed è il parroco più longevo d'Italia. Per il suo compleanno ha espresso il desiderio di conoscere il Papa. "Porta il mio stesso nome. È una figura che ammiro e con cui vorrei avere un dialogo", dichiara l'anziano sacerdote al settimanale Gazzetta di Saluzzo. Don Daniele, originario del vicino comune di Centallo, da oltre 45 anni si prende cura di Monsola. Celebra messa ogni settimana, quando può va a pescare e si dedica all'orto. La sua passione, il canto, l'ha portato a curare in modo particolare la cantoria; da lì è nato anche un gruppo di liscio piemontese, i Birikin. Di solito a 75 anni i sacerdoti vanno in pensione, ma il suo attaccamento alla parrocchia hanno spinto vicari e vescovi a confermarlo nel ruolo che ha sempre ricoperto con passione. (ANSA).