Lega: Pg Milano, querela va estesa anche ai Bossi

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - La querela presentata dalla Lega solo nei confronti dell'ex tesoriere Francesco Belsito per il sostituto pg di Milano Maria Pia Gualtieri "va estesa anche a Umberto Bossi e suo figlio Renzo" in quanto c'è "un unico disegno criminale" e "si estende a tutti gli imputati al di là delle intenzioni del querelante": è un passaggio della requisitoria del pg nel processo di appello nei confronti dei tre accusati di appropriazione indebita per aver usato i soldi del partito a fini privati. Per loro è stata chiesta la conferma le condanne inflitte in primo grado.