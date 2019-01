Reddito: Marini, nessun Centro impiego reggerà a impatto

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - "Attualmente nessun Centro per l'impiego è in condizioni di reggere l'impatto" legato alle procedure per l'erogazione del reddito di cittadinanza: lo sostiene la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, Pd. La quale in un'intervista al Corriere dell'Umbria ha detto: "il Governo non pensi di costruire una misura che non ha gambe per camminare e di scaricare poi le responsabilità sul territorio". Secondo Marini, comunque, "occorre avere attenzione e rispetto" per una norma "che ha come beneficiari cittadini in condizioni di grave disagio". "Pur non condividendo l'atteggiamento superficiale e snobbistico di chi, anche nel mio partito, considera il reddito mera propaganda - ha detto -, dopo avere analizzato la bozza di decreto legge, penso che siamo di fronte a una misura prevalentemente assistenziale". La presidente umbra si è poi soffermata sugli "aspetti concreti che renderanno estremamente complessa l'applicazione". "Iniziando dall'Inps - ha aggiunto - chiamato a valutare in cinque giorni l'ammissibilità o meno di un individuo al reddito di cittadinanza. Ci sono poi - ha concluso Marini - i centri per l'impiego che si troveranno ad affrontare una montagna di pratiche". (ANSA).