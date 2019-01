Terrorismo: Mattarella, impegno è catturare chi è in fuga

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "L'impegno delle istituzioni non può dirsi del tutto concluso, non può fermarsi l'azione delle istituzioni finché non sia compiuta giustizia". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla commemorazione, nello stabilimento ex Ilva, del sindacalista Guido Rossa ucciso 40 anni fa dalle Br. "Coloro che si sono sottratti con la fuga" all'esecuzione della pena "devono scontare la pena comminata. Perché la democrazia è condizione delicata la cui cura è affidata alle istituzioni, ma non in misura minore ai cittadini in tutti i luoghi".