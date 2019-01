Onlus cerca un'ostetrica (senza retribuzione) per l'Uganda: si offrono in 60

Cercano un’ostetrica per lavorare in Uganda senza retribuzione (e dovendo pagare l’80 per cento delle spese), e ricevono ben 60 candidature. E’ successo ai volontari dell’Icad onlus di Amelia, dopo aver pubblicato un annuncio su Facebook.

«Per la prossima missione ricerchiamo un’ostetrica che affianchi il personale sanitario locale della Maternità di Morulem, nel nord dell’Uganda, nella regione del Karamoja», si legge sul post. Dopo la pubblicazione, i volontari sono stati di fatto 'sommersì dalle richieste di adesione. Luca Del Moro, presidente della onlus, ha ricevuto da tutta Italia più di 60 candidature di giovani ostetriche interessate all’esperienza, che durerà un mese.

«E' una cosa straordinaria - commenta - considerate anche le preoccupanti notizie degli ultimi tempi. E’ bellissimo parlare con queste giovani che si candidano, sentire il loro entusiasmo e la loro voglia di aiutare altre donne, lontano dalla propria casa, mettendo in secondo piano anche i potenziali rischi».

Una o due le ostetriche che parteciperanno alla missione. «A Kaabong - spiega ancora Del Moro -, cercheremo anche di concludere l’attività di progettazione e costruzione di un piccolo pronto soccorso a favore degli IK, una tribù di cacciatori e raccoglitori. A Karenga contiamo di riavviare la scuola di cucito. A Kampala incontreremo un contatto del luogo che vorrebbe costruire una scuola per bambini abbandonati. A Lorengedwat incontreremo il religioso padre George, per ispezionare lo stato della piccola officina. Infine puntiamo a rafforzare la nostra collaborazione con la popolazione locale, facendo partecipare alla missione anche una ragazza del luogo».