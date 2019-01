Gay: stop a ogni discriminazione, Fvg Pride l'8/6 a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - Per "ribadire il proprio no a qualsiasi forma di violenza e discriminazione" i movimenti Lgbtqia del Fvg hanno lanciato oggi l'Fvg Pride 2019: una serie di eventi, tra spettacoli, concerti e convegni, in tutta la regione che si concluderanno con una parata a Trieste l'8 giugno. L'iniziativa - ha spiegato Antonella Nicosia, presidente di Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia e responsabile Diritti persone trans della segreteria nazionale Arcigay - sarà un "Pride dell'unione", sostenuto da un manifesto contro ogni tipo di discriminazione. Come organizzatori, ha aggiunto, "non chiederemo il patrocinio per l'evento né al Comune di Trieste né alla Regione Fvg, ma lo chiederemo agli altri Comuni": "c'è chi comprende la convenienza di dare un patrocinio ai principi del manifesto e c'è chi ha ancora 100 giorni per cambiare idea". Nei giorni scorsi, a fronte di un'eventuale richiesta di patrocinio, il Comune di Trieste sembrava intenzionato a non concederlo, anche sulla base delle proprie politiche della famiglia.