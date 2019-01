Siria: 7 bambini morti in incendio a Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 GEN - Sette bambini sono morti a Damasco, in Siria, in seguito a un incendio scoppiato la notte scorsa nella Città vecchia. Lo riferisce l'agenzia governativa Sana, precisando che l'incendio è stato causato da un corto circuito elettrico. I bambini, di età compresa tra i 3 e i 13 anni, sono morti per soffocamento mentre tentavano di mettersi in salvo ai familiari nel quartiere di Amara.