Yemen: Onu, 19 milioni di persone senza acqua potabile

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Diciannove milioni di persone nello Yemen - circa due terzi della popolazione complessiva - non hanno accesso ad acqua potabile, secondo le Nazioni Unite. Lo riporta Al Jazeera. Nello Yemen è in corso la peggior crisi umanitaria a causa del conflitto iniziato nel 2015 tra forze governative, sostenute dalla Coalizione Araba a guida saudita, e miliziani Houthi supportati dall'Iran. Due esplosioni si sono verificate nella capitale Sanaa, in mano a insorti Huthi vicini all'Iran, come riferisce la tv panaraba al Arabiya. Secondo la tv, una delle due esplosioni è stata causata da un raid aereo della Coalizione a guida saudita contro un deposito di armi degli insorti. Non è possibile verificare sul terreno le informazioni in maniera indipendente.