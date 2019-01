Decretone: fonti governo,testo dovrebbe essere pronto domani

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Il testo del decretone sul reddito di cittadinanza e su quota 100 per le pensioni dovrebbe essere pronto, con la bollinatura della Ragioneria dello Stato, nella giornata di domani. Lo affermano fonti di governo della Lega e del M5s, secondo le quali l'obiettivo è inviare il decreto al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica entro la giornata di domani. A una settimana dall'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri, il testo sarebbe ancora in queste ore oggetto del lavoro dei tecnici e della verifica della Ragioneria sulle coperture. Ma entro domani la versione bollinata dovrebbe arrivare, assicurano da entrambi i partiti di governo, sul tavolo del capo dello Stato.