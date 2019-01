Allarme Fbi, shutdown danneggia lotta a crimine e terrorismo

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - Il prolungato shutdown, che oramai da 33 giorni paralizza gran parte del governo federale statunitense, mette a rischio la lotta alla criminalità e al terrorismo. A lanciare l'allarme l'associazione di categoria che rappresenta i 13 mila uomini dell'Fbi che in un rapporto sottolinea come le risorse disponibili per sostenere il lavoro degli agenti federali siano sempre dimeno giorno dopo giorno e rischiano di portare la situazione a un punto di rottura e al collasso.