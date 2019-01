Usa: Ocasio-Cortez nominata in commissione vigilanza

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - Salgono le quotazioni di Alexandria Ocasio-Cortez: la giovane 'star' dei democratici è stata nominata membro della la potente Commissione Vigilanza e Riforme, la principale commissione investigativa della Camera. Lo riferisce la Cnn. Ne farà parte anche Rashida Tlaib, prima musulmana a Capitol Hill. La prima udienza della commissione è fissata per il 7 febbraio, con la testimonianza di Michael Cohen, ex avvocato personale di Donald Trump, già condannato a 3 anni per aver mentito al Congresso e per uso illecito di fondi elettorali per comprare il silenzio di due donne sulle loro relazioni sessuali con il futuro presidente.