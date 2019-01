Tassista Firenze: giovani assolti,'Reazione proporzionata'

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - La "reazione" di uno dei due imputati "era proporzionata all'offesa" mentre "il colpo inferto appariva come reazione al fatto ingiusto altrui ed è pertanto da ritenersi legittimo": anche così il giudice di Firenze Anna Liguori ha assolto perché "il fatto non costituisce reato" e per legittima difesa due giovani accusati di aver causato un "coma persistente e perdita delle funzioni cerebrali" al tassista Gino Ghirelli, 66 anni, colpito in un litigio la notte tra il 12 e 13 luglio 2017. Il giudice lo scrive nelle motivazioni con cui ha assolto i due 23enni Nicola Fossatocci e Houman Ajamy Abbasalizadeh, iraniano da due anni in Italia, processati in rito abbreviato. La sentenza sottolinea che "Ghirelli di fronte a una situazione che rischiava di evolversi negativamente avrebbe potuto chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e se non lo ha fatto probabilmente è perché riteneva di poterla risolvere a suo modo (ossia con le vie di fatto)".