(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Il dato del 23%, per dimostrare una presunta disaffezione degli iscritti, è privo di ogni fondamento nella realtà", così Gianni Dal Moro, presidente della Commissione congresso del Pd che commenta alcune indiscrezioni. "Alla data del 20 gennaio risultano celebrati congressi che hanno interessato il 46% degli iscritti, con un'affluenza di partecipazione del 51,5%", prosegue Dal Moro. "Deve essere ancora registrato e quindi comunicato il voto del restante 54% degli aventi diritto che si recheranno al voto entro domenica 27 gennaio" con la proroga, osserva. "Inoltre è una ulteriore grave imprecisione il numero degli iscritti indicati in 180 mila unità. In realtà sono circa 400 mila", conclude Dal Moro.