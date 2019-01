Guaidò si autoproclama presidente, Trump lo riconosce

Il leader dell’opposizione venezuelana, Juan Guaidò, si è autoproclamato presidente del Paese, davanti ai sostenitori riuniti a Caracas. Guaidò ha alzato la propria mano destra affermando di «assumere formalmente la responsabilità dell’esecutivo».

Donald Trump ha ufficialmente riconosciuto Juan Guaido presidente del Venezuela, dopo che il leader dell’opposizione di Caracas ha giurato autoproclamandosi presidente ad interim in attesa di nuove elezioni. L’inquilino della Casa Bianca ha quindi lanciato un appello a tutte le capitali occidentali a seguire il suo esempio e a rinnegare il governo di Nicolas Maduro.

«Il popolo del Venezuela ha con coraggio fatto sentire la propria voce contro Nicolas Maduro e il suo regime e ha chiesto libertà e rispetto per la legge": lo afferma Trump nella dichiarazione in cui riconosce il leader dell’opposizione di Caracas Juan Guaido come legittimo presidente. «Nel suo ruolo di presidente dell’Assemblea nazionale è l’unico ad essere stato legittimamente eletto», aggiunge il presidente americano.

La sezione costituzionale del Tribunale supremo di giustizia (Tsj) del Venezuela ha ribadito oggi che le iniziative adottate dall’Assemblea nazionale (An, controllata dall’opposizione) in sostituzione delle prerogative del Potere esecutivo presieduto dal presidente Nicolas Maduro «sono incostituzionali».

In particolare si sottolinea che la An ha «usurpato» le prerogative del presidente della Repubblica in materia di gestione delle relazioni internazionali. Il riferimento è alla recente decisione del Parlamento di nominare un ambasciatore speciale presso l’Organizzazione degli Stati americani (Osa).

Per questo la Corte ha chiesto all’ufficio del Pubblico ministero di procedere «immediatamente» a «determinare le responsabilità esistenti delle violazioni della Costituzione realizzate da integranti dell’Assemblea nazionale».