Venezuela: Gruppo di Lima appoggia Guaidò e transizione

(ANSA) - SAN PAOLO, 24 GEN - Undici paesi del Gruppo di Lima hanno diffuso oggi un comunicato comune nel quale riconoscono la legittimità di Juan Guaidò come presidente del Venezuela e auspicano che questo segni l'inizio di "un processo di transizione democratica" a Caracas. "Il processo - si legge nel testo - deve partire dalla convocazione, nei termini della Costituzione e in tempi brevi, di elezioni con la partecipazione di tutti gli attori politici e con le garanzie e gli standard internazionali che caratterizzano il voto democratico". I Paesi firmatari, inoltre, condannano "gli atti di violenza avvenuti in Venezuela" e chiedono che "siano garantiti i diritti fondamentali delle persone e la pace sociale" durante "la transizione al governo". Il comunicato è stato firmato dai governi di Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay e Perù.(ANSA).