Commercio di farmaci contraffatti: 11 arresti, coinvolte Reggio e Piacenza

Dalle prime ore del giorno i carabinieri del Nas di Milano stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al furto di farmaci, alla truffa ai danni di privati ed enti pubblici, ricettazione, falsificazione, riciclaggio di specialità medicinali e autoriciclaggio.

Sono inoltre in corso 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una società che gestisce una farmacia e il relativo deposito dei farmaci. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo si era specializzato nella contraffazione di farmaci applicando un falso bollino alle confezioni di medicinali. I provvedimenti hanno riguardato 10 province italiane, in particolare le città di Milano, Brescia, Bologna, Napoli, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Firenze, Taranto e Novara.