Trivelle: Costa, moratoria e canoni buon primo passo

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Io sono uomo semplice, step by step. L'importante è che abbiamo iniziato un percorso con lo stile rigoroso di tutelare l'ambiente, la moratoria è già un bel passaggio". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa lasciando Palazzo Chigi a chi gli chiede dell'intesa sulle trivelle. Anche l'aumento dei canoni "di 25 volte non è poco, considerate - sottolinea - che le royalties per le estrazioni in Italia" attualmente "sono le più basse d'Europa, quindi il ritorno nostro è particolarmente basso, ed è un elemento molto significativo".