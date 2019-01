Maltempo: tir bloccati da neve nel Senese e nel Grossetane

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Alcuni tir, a causa della neve, sono rimasti bloccati sia nel Senese che nel Grossetano: disagi alla circolazione. I pompieri del comando di Siena e del distaccamento di Piancastagnaio sono intervenuti per il recupero di autoarticolati rimasti bloccati causa neve e della mancanza di catene, sulla SP 478 presso Radicofani e al bivio di Vivo d'Orcia, presso Castiglione d'Orcia. L'intervento, iniziato intorno alle 19.30 di ieri sera, è terminato dopo circa sei ore. I vigili del fuoco di Grosseto e del distaccamento di Follonica, invece, sono intervenuti per soccorrere un autoarticolato rimasto bloccato,sempre a causa della neve, in una salita sulla SP 5 delle Galleraie, tra la frazione di Travale e Montieri. Il mezzo impediva la circolazione agli altri veicoli e nonostante avesse le catene non riusciva a ripartire. I pompieri hanno rimosso il tir, mettendolo in condizione di raggiungere un'area sicura fuori dalla sede stradale, consentendo così la riapertura della Provinciale delle Galleraie. Sul posto era presente il sindaco di Montieri, che ha seguito le operazioni terminate intorno alle 1.30 della scorsa notte.(ANSA).