La Corte di Strasburgo: "Amanda Knox, violati i diritti della difesa". Risarcimento di 10.400 euro

La Corte di Strasburgo riconosce che l’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007, ma non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia durante lo stesso interrogatorio. Così i giudici sul ricorso presentato dalla stessa Knox.

La Corte inoltre condanna l'Italia a pagare 10.400 euro per danni morali ad Amanda Knox (che ne aveva chiesti 500mila). La Corte, in una sentenza che diventerà definitiva solo fra tre mesi se le parti non ricorreranno in appello, ha condannato l’Italia anche a pagare otto mila euro per le spese legali. Knox aveva chiesto 30mila euro per la procedura davanti alla Corte, e più di due milioni di euro per le spese sostenute dai suoi genitori per i processi in Italia.

L'AVVOCATO DI AMANDA KNOX: "VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA". «E' una decisione importante. E' stato infatti affermato il principio che è stato violato il diritto di difesa di Amanda Knox": lo ha detto all'agenzia Ansa uno dei suoi difensori, l’avvocato Luciano Ghirga. Il legale ha espresso «soddisfazione» per la decisione di Strasburgo.