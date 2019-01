Maltempo: per neve stop a traffico pesante su Statale 131

(ANSA) - NUORO, 24 GEN - Con le persistenti nevicate tra Nuorese e Sassarese arrivano i primi problemi sulle strade sarde. In particolare sulla statale 131 "Carlo Felice", che collega Cagliari a Sassari, all'altezza di Campeda. Intorno alle 11 la Prefettura, l'Anas e la Polizia Stradale hanno deciso di deviare il traffico pesante in transito verso Sassari in due punti: il primo all'altezza di Abbasanta, con deviazione sulla 131 Dcn in direzione nord verso Nuoro e Olbia, e il secondo all'altezza di Ploaghe sulla statale 729 Sassari-Olbia direzione sud. Una misura preventiva con la quale si cerca di evitare che camion e pullman blocchino il tratto più critico di Campeda, quello che va da Birori fino al bivio di Bonorva.