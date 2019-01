Donna uccisa nel Cuneese, resta fitto il mistero

(ANSA) - BARGE (CUNEO), 24 GEN - Resta avvolto nel mistero l'omicidio di Anna Piccato, la 70enne trovata con la testa fracassata nel centro di Barge, accanto alla chiesa di San Rocco. I carabinieri continuano ad ascoltare parenti e conoscenti della donna per ricostruire i suoi ultimi spostamenti, mentre il pm Alberto Braghin, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa dagli inquirenti, mentre nel piccolo paese è grande lo sgomento per quanto accaduto. La vittima, una ex operaia Indesit in pensione, era molto nota per le attività di volontariato svolte con la Croce Rossa. Difficile ipotizzare chi potesse avercela con lei. Nei prossimi giorni l'autopsia potrebbe rivelare qualcosa di più sulle modalità del delitto. Le tracce di sangue trovate sul muro esterno della chiesa lasciano pensare che l'anziana sia stata uccisa nel luogo in cui è stato trovato il cadavere, colpita con un grosso oggetto contundente. L'arma del delitto, però non è ancora stata trovata.(ANSA).