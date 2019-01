Indonesia: allagamenti a Sulawesi, almeno 30 morti

(ANSA) - BANGKOK, 24 GEN - Almeno trenta persone sono morte e altre 25 sono ancora disperse in Indonesia dopo piogge torrenziali che hanno colpito questa settimana la provincia di South Sulawesi, facendo esondare fiumi e causando allagamenti resi ancora più dannosi dalla fuoriuscita di acqua dal bacino di una diga due giorni fa. Lo ha annunciato oggi l'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri. Allagamenti si sono verificati in 10 distretti della provincia, tra cui la capitale Makassar, da martedì sera. Oltre 3mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa dei fiumi in piena. In alcuni punti l'acqua è salita fino a un metro e mezzo, anche a causa del rapido riempimento del bacino dell'impianto di Bili Bili sempre martedì sera, che ha convinto le autorità locali a rilasciare una quantità d'acqua a valle per evitare un disastro ancora peggiore. La deforestazione e l'accumulo di sedimento nell'acqua ha contribuito al veloce riempimento del bacino.