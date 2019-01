Russia: Usa, Mosca ha violato trattato Inf

(ANSA) - MOSCA, 24 GEN - Gli Stati Uniti ritengono che la Russia abbia testato il suo missile da crociera 9M729 per una distanza di oltre 500 km. Lo ha detto l'ambasciata Usa a Mosca, commentando il briefing tenutosi mercoledì scorso dai ministeri della difesa e degli esteri della Russia. "Non c'è nulla che la Russia possa fare, mostrare o dire per cambiare il fatto che ha già testato il missile da crociera 9M729 su distanze oltre i 500 chilometri in violazione del Trattato Inf", ha affermato l'ambasciata, ripresa dalla Tass.