Legittima difesa: ddl fermo,c'è errore su coperture

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La commissione Giustizia della Camera è stata sospesa in attesa del parere della commissione Affari costituzionali, che è in ritardo sul ddl sulla legittima difesa. Il provvedimento, inoltre, rischia di tornare al Senato (dove è stato approvato in prima lettura a ottobre) per via di un errore sulle coperture finanziarie rilevato dalla commissione Bilancio, che quindi non ha dato l'ok, e che richiederebbe una modifica al testo.