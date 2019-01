Migranti: Toscana, non coinvolti in trasferimento da Cara

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - "Purtroppo quello che sta accadendo lo apprendo dalle agenzie perché dal ministero degli Interni, parlo per la Toscana ma ritengo che sia lo stesso per le altre Regioni, nessuno ci ha contattato" in merito al trasferimento di 45 persone ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto, sgomberato nei giorni scorsi, in strutture di accoglienza toscane. Lo afferma l'assessore toscano alla presidenza, con delega all'immigrazione, Vittorio Bugli. "Immagino siano persone che hanno i requisiti per rimanere nel sistema dell'accoglienza - sottolinea Bugli e che quindi il Ministero stia gestendo tutta la vicenda attraverso le prefetture. Rimane da chiedersi come mai si sia pensato di sradicarli dai percorsi di accoglienza e inserimento che stavano facendo". "Mi risulta - osserva l'assessore - che con il calo degli arrivi, oramai in atto dal 2017, vi sia tranquillamente la possibilità di accogliere queste 45 persone nei centri toscani gestiti dalle prefetture".