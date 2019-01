Venezuela: Gelmini, governi si schieri contro Maduro

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Il governo italiano non esiti a schierarsi a fianco di tutte le democrazie occidentali e a difesa del popolo venezuelano per la destituzione del regime di Maduro e l'indizione al più presto di nuove libere elezioni che portino alla rinascita democratica di quel Paese. Manlio Di Stefano - attuale sottosegretario 5Stelle e capogruppo in commissione Esteri nella passata legislatura e grillini vari (che hanno difeso regime, con tanto di visita di delegazioni parlamentari) se ne faranno una ragione. D'altronde anche il sub-comandante Di Battista ha rivisto sua posizione...". Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.