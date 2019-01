Bus in fiamme a Roma, rientrava in deposito senza passeggeri

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Un altro incendio è esploso a bordo di un autobus dell'Atac a Roma: sul mezzo non c'erano passeggeri perchè stava rientrando al deposito. E' accaduto verso l'una della scorsa notte. Secondo quanto riferisce l'Atac non c'è stata alcuna conseguenza per l'autista. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L'azienda dei trasporti ha avviato gli accertamenti di rito spiegando che la vettura era "in servizio da oltre 12 anni". Nel 2018 sono stati 20 gli incendi, o principi d'incendio, che si sono verificati su bus a Roma, quello che ha creato maggiore paura è avvenuto l'8 maggio nel centro di Roma, in via del Tritone.