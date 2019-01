Treno deragliato: commemorate le vittime di Pioltello

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Sono state commemorate le vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, nel Milanese, dove il 25 gennaio 2018 il convoglio Cremona-Milano deragliò causando 3 morti. Il ministro delle Infrastrutture Toninelli ha chiesto "scusa a nome dello Stato" precisando che "bisogna fare di più" e che "stiamo facendo di più". "La più grande opera in questo Paese - ha aggiunto il ministro che ha raggiunto il luogo della tragedia in treno da Cremona, la stessa linea dell'incidente - è evitare che ci siano altri morti di Stato per incidenti dovuti alla cattiva manutenzione, mi avrebbe fatto piacere vedere Salvini qui con me a ricordare tre morti di Stato". "Oggi - ha detto il sindaco Sala - non è un giorno di polemiche, sono qui per stare vicino ai parenti delle vittime, da domani proseguirò nel mio impegno perché questo Paese merita infrastrutture più adeguate". "Da parte mia vi garantisco - ha affermato il governatore Fontana - che si farà tutto il possibile perché giornate come questa non si debbano ripetere".