Maltempo: frane e allagamenti in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 25 GEN - Continua il maltempo nel Nuorese dove, dopo la neve, è arrivata la pioggia. Una frana provocata dalla forti precipitazioni si è verificata sulla provinciale 17 a Bolotana (Nuoro) in località Ziu Zolo ostruendo la carreggiata. La strada è stata subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Macomer e dal personale del Comune con l'intervento di un mezzo per il movimento terra che ha rimosso i massi. Nella notte sulla statale 129 Nuoro-Macomer al Km 63, in territorio di Orotelli, la carreggiata è stata interessata da un allagamento. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas e i carabinieri di Orotelli e Oniferi che hanno provveduto a segnalare la zona con dispositivi luminosi per far rallentare il traffico. Intanto le scuole chiuse per neve in molti paesi del Nuorese hanno riaperto, eccetto a Fonni e Ovodda dove sulle strade è ancora presente sia la neve che il ghiaccio.