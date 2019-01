Venezuela: Di Battista, senza Putin intervento armato Usa

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Comunque la pensiate su Putin dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Così Alessandro Di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi venezuelana facendo osservare che "senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che non escludo purtroppo ancora del tutto". "Qua - spiega l'esponente M5S - non si tratta di stare o non stare con Maduro. Io non l'ho mai difeso come non ho mai difeso Gheddafi, e ovviamente non li sto paragonando. Qua si tratta di evitare che il Venezuela già martoriato dalle violenze possa diventare una Libia sudamericana". "L'Italia ha il dovere di scongiurare qualsiasi ipotesi di intervento armato in Venezuela. Sarebbe una tragedia ancor peggiore per la popolazione. Questo Putin l'ha capito, Macron evidentemente no!", conclude.