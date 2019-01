Russiagate: arrestato ex consigliere elettorale Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Roger Stone, ex consigliere elettorale informale di Donald Trump, è stato arrestato in Florida: lo ha reso noto l'ufficio del procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller. Stone - che è accusato tra l'altro di subornazione di testimone, ostruzione e false dichiarazioni - dovrà presentarsi oggi in tribunale. Stone si è sempre dichiarato innocente.