Fi: domani 25 anni partito, gilet azzurri in ogni provincia

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Domani per ricordare i 25 anni di Forza Italia saremo fra la gente, in tutte le Province italiane con i nostri Gilet Azzurri": così su Fb Sestino Giacomoni, responsabile coordinatori regionali di Fi. Il 26 gennaio 1994 in tv la discesa in campo di Silvio Berlusconi. "Sarà un sabato di mobilitazione e di impegno politico, in cui con tutti i nostri esponenti, simpatizzanti, sostenitori saremo nelle piazze a raccontare ai cittadini i danni che sta provocando il governo gialloverde all'economia italiana e le nostre proposte per scongiurare la recessione e per creare sviluppo e lavoro - prosegue -. Accanto ai gilet azzurri con su scritto 'giù le mani dall'Italia che lavora e che produce', ci saranno anche quelli con le nostre proposte: "meno tasse e più lavoro" per realizzare l'equazione liberale dello sviluppo e del benessere". "Anche se abbiamo governato solo 9 di questi 25 anni, sono tantissime le cose che abbiamo fatto e di cui andare fieri", "sono convinto che nei prossimi 25 faremo ancora meglio e di più".